Dixie D’Amelio: Deswegen war sie gemein zu Boyfriend Noah Beck

Dixie D’Amelio: Ihre krasse Karriere!

Dixie D’Amelio wurde mit TikTok Videos zum Star. Auf der Plattform folgen ihr über 50 Millionen Menschen 😳. Das ist aber nicht alles, was die 19-Jährige kann. Sie ist auch als Sängerin mega erfolgreich! Ihr Song „Be Happy“ hat satte 104 Millionen YouTube-Klicks. Außerdem hat sie Songs mit Mega-Stars wie Wiz Khalifa und Liam Payne veröffentlicht. Nebenbei designt sie Mode mit ihrer berühmten Schwester Charlie D'Amelio und hat auch schon geschauspielert. Auf YouTube startet sie gerade ihre eigene Talkshow…

Dixie D’Amelio nimmt in ihrem aktuellen YouTube-Video kein Blatt vor den Mund. Das Lustige: Sie interviewt sich selbst 😅 Und spricht offen über ihre Musik und ihren Freund Noah Beck. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hat sie ein Video mit ihm hochgeladen: Die beiden sind an einen Lügendetektor-Test angeschlossen und beantworten Fragen. Viele Fans waren sich einig, dass Dixie hier ganz schön gemein zu ihrem Boyfriend war. Wenige Wochen vorher erzählte sie in ihrem Podcast, dass sie sauer auf Noah sei. Jetzt klärt sie aber auf, warum sie so böse gewirkt hat. „Vor dem Video haben wir uns ein bisschen gestritten, als wir über die Fragen geredet haben. Manche seiner Antworten haben mich überrascht und ich bin sehr emotional, deswegen war ich ein bisschen sauer auf ihn wegen seinen Antworten… die aber gar nicht wahr waren, wie der Test gezeigt hat. Er hat mich nur angelogen“, erzählt Dixie. „Damals war ich auch noch nicht bereit, so offen und liebend in einer Beziehung zu sein, nachdem ich öffentlich betrogen wurde.“ Damit spricht Dixie die Beziehung zu ihren Ex Griffin Johnson an. „In den letzten sechs Monaten habe ich gelernt, das mehr zu zeigen. Deswegen habe ich dem Lügendetektor-Test etwas gemein gewirkt, denke ich.“ Es scheint so, als wäre bei dem Traumpaar also alles super und die Missverständnisse sind geklärt! ❤️

Ab Minute 2:40 redet Dixie über ihren Boyfriend Noah in ihrer neuen Talk Show 🥰:

