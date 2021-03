Hate-Angriff auf Addison Rae: Dixie D'Amelio mischt sich ein

Addison Rae veröffentlicht erste Single "Obsessed" und kämpft mit Hatern

Am Freitag hat Addison Rae ihre Fans mit einer Ankündigung überrascht, die zuvor keiner erwartet hätte: Der TikTok-Star veröffentlichte ihren ersten Song. Nachdem schon länger gemunkelt wurde, ob Addison Rae bald Musik macht, wurden die Gerüchte am Freitag offiziell bestätigt. Der TikTok-Star droppte ganz spontan die erste Single "Obsessed". Viele feiern den Track (inklusive uns) und sagen vorher, dass Addison Rae die neue Pop-Ikone werden könnten.

Aber natürlich gibt es im Internet auch überall Hater. Kurz nachdem sie ihren Song veröffentlicht hatte, sammelten sich in den Kommentaren auf YouTube ein paar Trolle, die einen fetten Hate-Angriff auf den Social-Media-Star ausübten. Sie machten den Song schlecht und verglichen ihn auch mit den Tracks von Freundin Dixie D'Amelio, die sich sofort in diese Gespräche einmischte …

Dixie D'Amelio verteidigt BFF Addison Rae vor Hate-Angriff

Auf Twitter verteidigte Dixie D'Amelio ihre BFF Addison Rae vor den fiesen Hate-Angriffen! Addison twitterte: "Wenn ihr 'Obsessed' hasst, streamt es nochmal und lasst mich wissen, was ihr daran hasst." Dixie repostete den Tweet und kommentierte ihn mit den Worten "queen ily".

Später postete die "Be Happy"-Sängerin noch ein paar ernste Worte an die Twitter-Community: "Entweder ihr freut euch für Menschen oder ignoriert es … es gibt keinen Grund so negativ zu sein." Super süß, dass sie so für ihre beste Freundin da ist. Addison Rae muss sich jedenfalls keine Sorgen machen. Der Song hat eine Million Klicks in den ersten Stunden erreicht und liegt aktuell bei fast 8 Millionen Aufrufen. Es gibt also genug Leute, die den Track feiern und wenn man dann noch so gute Freundinnen hat, wie Dixie D'Amelio, kann einem alles egal sein. Wir feiern es, dass die beiden TikTok-Queens sich auch in der Musik so supporten.

