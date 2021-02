Addison Rae: Macht der TikTok-Star bald Musik?

Setzt euch am besten hin und haltet euch irgendwo fest, denn die neusten Gerüchte um Addison Rae haben es in sich! Dass der TikTok-Star viele Talente hat, war bereits jedem bekannt. Sie hat einen eigenen Podcast, eine eigene Kosmetik-Linie und mit ihrem Film "Eine wie keine" wird Addison Rae jetzt auch zum Filmstar.

Ein bisschen Zeit wird Addison Rae auch ihrer Beziehung mit TikTok-Star Bryce Hall einräumen müssen. Klingt jetzt schon so, als wäre ihr Terminkalender kurz vorm Platzen? Neusten Gerüchten zufolge soll noch ein bisschen Platz für eigene Musik da sein!

Addison Rae: Songs mit Nicki Minaj und Benny Blanco?

Deuxmoi ist ein beliebter Instagram-Account für Promi-Gerüchte. In einem Post behauptet eine geheime Quelle, dass Addison Rae am 19. März ihre erste Single veröffentlichen wird, die von Benny Blanco produziert wurde. WTF?! Aber es kommt noch besser: Ihre zweite Single soll im Sommer folgen und ein Feature mit Nicki Minaj sein. Angeblich soll sie in LA auch schon ein Musikvideo gedreht haben. Es wäre so krass, wenn an diesen Gerüchten wirklich etwas dran wäre. Diese Nachrichten sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn die Seite selbst sagt, dass Statements, die auf diesem Account getätigt werden, nicht verifiziert sind. Es könnte also sein, das alles nur quatsch ist. Wir haben uns den 19. März zur Sicherheit trotzdem schon im Kalender markiert und halten euch auf dem Laufenden …

