War es Liebe auf den ersten Blick?

Nein. In einem Video hat Addison Rae verraten, dass die TikTok-Stars bei ihrem ersten Treffen gar nicht wirklich miteinander gesprochen haben. Trotzdem hat Bryce Hall schon früh ein Auge auf sie geworfen: "Um ehrlich zu sein, wollte ich sie einfach nur küssen. Aber sie kam gerade aus einer 5-jährigen Beziehung, deswegen hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber ganz offensichtlich habe ich es doch geschafft."

Das war ihr erster Eindruck voneinander?

Bryce Hall fand Addison Rae von der ersten Sekunde an heiß. Addison hingegen, war nicht sofort überzeugt: "Ich dachte, du wärst ein Player!" Trotzdem haben die TikTok-Stars zueinander gefunden, auch wenn sie am Anfang nicht ganz wussten, woran sie bei dem jeweils anderen sind. Sowas herauszufinden, dauert manchmal!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Wann war der erste Kuss?

Zum ersten Mal geküsst hat sich das Paar bereits letztes Jahr auf einer Party. "Ich habe definitiv als erste Gefühle entwickelt", verrät Addison Rae auf YouTube, "Ich hätte dich nämlich definitiv nicht geküsst, wenn ich keine Gefühle für dich gehabt hätte, so bin ich eben."

Was mögen sie nicht aneinander?

"Ich würde deine Unentschlossenheit ändern", sagt Bryce Hall über Addison Rae, die danach offen zugibt, dass sie sich am Anfang der Beziehung ein bisschen unsicher war, aber auch sie hat eine Sache, die sie an ihrem Freund stört: "Ich wünschte, man könnte sich ein bisschen mehr auf dich verlassen. Du sagst zu viel zu vielen Sachen zu und bist dann überfordert, weil du sie nicht alle auf einmal erledigen kannst. Das ist eine schlechte Eigenschaft."

Wie vertragen sie sich nach einem Streit?

In dem Video sprechen sie auch darüber, wer sich für gewöhnlich als Erstes wieder versöhnen möchte. Addison Rae ist sich sicher, dass die Verteilung bei 25 % und 75 % liege, denn meistens würde sich ihr Freund Bryce Hall bei ihr entschuldigen. "Das liegt daran, dass du immer Unrecht hast", witzelt Addison.

Was haben Addison Rae und Bryce Hall gemeinsam?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Jedes Mal, wenn du mit meinen Freunden abhängst, hast du den gleichen Humor wie wir alle, das ist wahnsinnig cool. Du hast viel mehr drauf, als nur gutes Aussehen", gesteht Bryce Hall. Dem kann Freundin Addison Rae nur zustimmen: "Wir haben generell einen sehr ähnlichen Humor." Und das ist total wichtig! In einer guten Beziehung schwebt man nämlich auf einer Wellenlänge.

Addison Rae: Dieses Geschenk von Bryce Hall hat sie verzaubert

So cool sich Bryce Hall meistens gibt, so romantisch kann er auch sein. Er hat seiner geliebten Addison Rae nämlich eine Nachricht zum Geburtstag geschrieben, die bis heute ihr Lieblingsgeschenk von ihm ist. "Ich wusste, dass du das sagen wirst. Es ist eher ein Aufsatz geworden für den ich meine ganzen Schreibkünste auspacken musste", gesteht Bryce. So süß! Eine ehrliche Geste und echte Gefühle sind eben viel mehr wert, als jedes Geschenk.

Wie oft waren sie bereits getrennt?

Bryce Hall und Addison Rae wird regelmäßig unterstellt, dass sie eine On-Off-Beziehung führen würden. Auch dieses Gerücht schaffte Addison Rae aus der Welt: "Wir haben uns nur einmal getrennt, nachdem wir uns gerade drei Tage gedatet haben. Es ist also wahr, bisher habe ich das immer verleugnet. Nach seinem Geburtstag habe ich mich von ihm getrennt und wir haben eine Zeit gar nicht miteinander gesprochen. An meinem Geburtstag hat er mir ein Geschenk besorgt und eine Nachricht geschrieben. Danach haben wir jeden Tag zusammen verbracht."

Seit wann sind Bryce Hall und Addison Rae offiziell zusammen?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Am 13. Oktober hat er mich gefragt, ob ich seine Freundin sein möchte – seit dem sind wir ein Paar", schwärmt Addison Rae in ihrem YouTube Video. Ihre ersten gemeinsamen Fotos posteten die beiden am 2. November im Halloween-Kostüm als Joker und Harley Quinn. Dieses Jahr werden die beiden schon zum zweiten Mal Weihnachten und Silvester zusammen verbringen. Es wird sogar zum zweiten Mal einen Neujahrskuss geben!

Ist ihre Beziehung nur ein Fake?

Nachdem Bryce Hall und Addison Rae ihr Liebescomeback verkündet haben, gab es viele böse Zungen, die behauptet haben, dass ihre Liebe nur gespielt sei. In einem Podcast hat Bryce Hall zum ersten Mal über seine Beziehung zu Addison Rae gesprochen und dort gesagt: "Ich habe einen Trend auf TikTok gesehen, der war achtmal auf meiner #ForYou-Seite: 'Am 3. Dezember werden sie sich trennen.' Ich dachte nur: 'Was zur Hölle?' Wir sind nicht so schlau. Wir sind ganz normale 20/21-Jährige. So verrückt es klingt, wir sind auch gar nicht viel am Handy. Wir posten unser Zeug und legen das Handy dann weg. Wir leben lieber im Moment." Und genau so sollte es sein!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->