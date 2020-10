Addison Rae über Liebe und Beziehungen

TikTok-Star Addison Rae hat kein Problem damit, über Beziehungen zu sprechen. Zumindest, wenn es um vergangene Erfahrungen geht. Aktuell fragen sich nämlich alle, was da zwischen Addison Rae und TikTok-Star Bryce Hall läuft, doch dazu verlieren beide kein Wort. Was jedoch vollkommen verständlich ist. Wenn man sich näher kennenlernt, will man ja noch nicht der ganzen Welt davon erzählen und die Zeit erst genießen. Sie werden sicherlich etwas Verkünden, sobald es etwas zu verkünden gibt. Ihren ersten Kuss hat Addison Rae schon erlebt. In ihrem Spotify-Podcast "Mama Knows Best", indem sie mit ihrer Mutter Sheri Nicole über Themen wie Liebe und Beziehungen spricht, hat sie jetzt verraten, wie komisch ihr erster Kuss war …

Addison Rae: So komisch war ihr erster Kuss!

Jeder hofft auf einen romantischen ersten Kuss, da die Sache jedoch sehr aufregend und neu ist, kann es durchaus passieren, dass der erste Kuss komisch wird. Macht euch also nicht zu viel Druck, das kennt jeder und am Ende habt ihr vielleicht eine coole Story – wie Addison Rae! "Er hat mich einfach vor allen Leuten gefragt, ob er mich küssen kann und hat es dann einfach gemacht. Das war so komisch, weil alle seine Freunde und all meine Freunde dabei waren. Sogar meine Mum hat es gesehen, sie war so sauer", gesteht Addison im Podcast. "Ich glaube, dass es ab dem ersten Kuss nur besser wird. Also seid nicht so streng zu euch und auch nicht zu eurem Kusspartner, der/die lernt vermutlich selbst noch dazu." Damit hat die TikTok-Queen vollkommen recht!

Addison Rae ist außerdem für den goldenen BRAVO-Otto-2020 nominiert – hier könnt ihr in der Kategorie "YouTube/Social Media" für sie voten!

