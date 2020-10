Addison Rae: Mit TikTok zum Superstar

Durch TikTok wurde Addison Rae innerhalb kürzester Zeit zum Social-Media-Superstar – und zur Millionärin! Allein im vergangenen Jahr verdiente sie mit rund 5 Millionen Dollar (ca. 4,2 Millionen Euro) mehr als alle anderen auf der Plattform! Vor allem ihre Tanzvideos kommen bei den über 60 Millionen Followern, die ihr bei TikTok folgen, extrem gut an. Gerade erst verriet die 19-Jährige ihren Fans, welches Erfolgsrezept hinter den coolen Clips steckt.

Addison Rae zeigt sich sexy im Bikini

Während bei TikTok ihr tänzerisches Können im Vordergrund steht, setzt Addison bei Instagram vor allem auf eines: Sexy Fotos! Auf ihrem Account zeigt sie sich am liebsten in heißen Outfits und setzt ihren Hammer-Body auch gerne im Bikini in Szene. So wie auf den neusten Aufnahmen aus ihrem Urlaub in der Nähe des Lake Powell in Utah, wo die 19-Jährige im knappen lila Zweiteiler inmitten von Sanddünen posierte.

Fans wollen Addison Rae heiraten

Doch nicht die traumhafte Kulisse raubte ihren Followern den Atem, sondern vor allem Addisons heiße Kurven! In den Kommentaren überschlugen sich die Fans mit Komplimenten. Gleich mehrere hielten sogar um die Hand der Influencerin an. „Heirate mich“, „Wow, du musst meine Frau werden“, und „So einer Traumfrau sollte man sofort einen Ring an den Finger stecken“ lauten nur einige der Anträge unter dem Foto. Eine Antwort darauf gab es von Addison bisher allerdings noch nicht.

