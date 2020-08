Addison Rae ist der bestbezahlteste TikTok-Star

Laut einer aktuellen Auflistung des US-Wirtschaftsmagazins „Forbes“ ist die 19-jährige Addison Rae die Königin der TikToker. Sie soll zwischen Juni 2019 und 2020 satte 5 Millionen Dollar, also umgerechnet rund 4,2 Millionen Euro, verdient haben. Kein Wunder, denn Addison begeistert ihre 54,3 Millionen Fans täglich mit coolen Videos – und hat in der Vergangenheit gut bezahlte Deals mit Marken wie Nike an Land gezogen.

Charli D’Amelio landet auf dem zweiten Platz

Dicht hinter Addison ist die 16-jährige Charli D’Amelio, die mit rund 77 Millionen TikTok-Fans vor all ihren Konkurrenten liegt. Mit lukrativen Werbedeals wie der Modemarke Hollister schaffte es Charlie jedoch „nur“ auf ein Jahresgehalt von 4 Millionen Dollar (3,4 Millionen Euro). Dicht hinter ihr auf Platz drei: Schwester Dixie D’Amelio, die mit einem Gehalt von 2,9 Millionen Dollar (2,5 Mio. Euro) nicht meckern kann. Den vierten und fünften Platz belegten übrigens Loren Gray (2,2 Mio. Euro) und TikTok-Schönling Josh Richards (1,3 Mio. Euro).

TikTok-Verbot schockte die Welt

Erst vor wenigen Wochen hatte US-Präsident Donald Trump angedroht, die beliebte App zu verbieten. Daraufhin mussten Stars wie Addison und Charli zittern – denn ohne TikTok könnte ihr Jahresgehalt merklich schrumpfen. Doch wie Vanessa Pappas, Generaldirektorin von TikTok in den USA, in einem ausführlichen Statement klarstellte, wird das so schnell nicht passieren: „Wir planen nicht, irgendwohin zu gehen.“

