Die Nachrichten zu TikTok überschlagen sich gerade, bei der beliebten Video-Plattform ist so einiges los. TikTok-Stars wie Josh Richards haben bereits verkündet, dass sie die App verlassen, US-Präsident hat TikTok sogar ein Ultimatum gesetzt. Wenn die App nicht bis zum 15. September an eine amerikanische Firma verkauft wird, will die Regierung sie tatsächlich in den USA offline nehmen. Interessenten soll es auch schon geben, Microsoft könnte TikTok schon bald übernehmen. Aber was passiert, wenn die App wirklich in den USA verboten wird? Stehen TikTok-Stars wie Charli D’Amelio oder Addison Rae vor dem Karriere-Aus? Verschwinden die Clips der amerikanischen User für immer von der Video-Plattform? Ein neues Online-Tool möchte das auf jeden Fall verhindern!

Eigene TikToks speichern und herunterladen – So geht‘s

Auf der englischsprachigen Seite FYP.RIP (www.fyp.rip) kann man den Download seiner TikTok-Videos in Auftrag geben. Dafür muss man einige Infos zu seinem Account (Username und Follower-Zahl) angeben, eine E-Mail-Adresse eintragen, fertig! Die Clips werden spätestens nach einem Tag an die E-Mail-Adresse geschickt. Es können nur die eigenen TikToks heruntergeladen werden, der Account muss öffentlich sein und der User muss bestätigen, dass er über 18 ist. Der Beweggrund für das super praktische und kostenlose Tool? „Creator sollten immer eine Kopie von ihrem originalem Content besitzen. Vor allem, wenn die Plattform über Nacht verschwinden könnte.“

