TikTok: Die krassesten und verrücktesten Challenges

Die Milk Crate Challenge auf TikTok hat in den letzten Tagen für viel Ärger gesorgt. In den Videos sind Leute auf selbstgebastelte Treppen aus Milchkästen gestiegen – super wackelig und unsicher! Viele Expert*innen haben davor gewarnt, wie gefährlich die TikTok-Challenge sein kann und es haben sich auch sehr viele Menschen verletzt. Jetzt hat TikTok die Challenge von der Plattform entfernt, wenn man auf den Hashtag klickt, kommt man nur noch zu den Community-Richtlinien. Der Grund dafür: Drei Menschen starben sogar! Während eine Gruppe Männer die Milk Crate Challenge filmen wollte, gab es eine Schießerei bei der drei Menschen gestorben sind. Ein ziemlicher Horror! Solche Challenges will TikTok nicht sehen.