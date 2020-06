Wie arbeitet der Algorithmus von TikTok?

TikTok, Instagram, Netflix, Facebook – der Großteil der Apps und Plattformen, die du jeden Tag nutzt, arbeitet mit einem Algorithmus. Dahinter steckt ein besonderes System, bei Instagram entscheidet es zum Beispiel darüber, welche Bilder bevorzugt werden, bei TikTok legt das Empfehlsystem fest, welche Videos auf der „For You“-Page ausgespielt werden. Und genau dort möchte fast jeder TikTok-Nutzer auftauchen, schließlich ist es eine Möglichkeit, um mehr TikTok-Follower dazu zu gewinnen. Die Video-Plattform hat in einem neuen Blog-Beitrag zum ersten Mal ein paar Geheimnisse über das System hinter der FYP gelüftet!

Videos auf der FYP: Diese Faktoren sind entscheidend

TikToks Empfehlsystem soll dem User eine personalisierte Experience ermöglichen, indem es jedem User einen einzigartigen „For You“-Feed zusammenstellt. Dafür orientiert sich das System an ganz bestimmten Faktoren. Die empfohlenen Videos auf deiner „Für Dich“-Seite basieren unter anderem auf deinen Interaktionen in der App. TikTok checkt also, welche Videos du teilst, likest oder kommentierst, was für Clips du selbst hochlädst und welchen Accounts du folgst. Weitere wichtige Punkte sind die Video-Informationen, dazu zählen die Überschrift, Musik und natürlich auch Hashtags. Das System von TikTok berücksichtigt auch die Einstellungen deines Accounts und deines Handys, laut TikTok sind diese Einstellungen allerdings nicht so wichtig.

