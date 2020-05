Platz da, hier kommt TikTok! An der Video-Plattform TikTok, die sogar eine krasse Download-Marke geknackt hat, kommt keiner mehr vorbei. Du bist schon lange Fan, dein Fame lässt aber noch auf sich warten? Hier findest du hilfreiche Tipps, die deine Follower-Zahlen wachsen lassen.

Poste regelmäßig auf TikTok

Für den Aufbau einer treuen Fan-Gemeinde musst du regelmäßig neue Clips posten. Du solltest jeden Tag mindestens ein TikTok hochladen, erfolgreiche TikTok-Stars wie Addison Rae veröffentlichen sogar meistens 2–3 Clips am Tag. Wenn du nur selten postest, können die User schnell das Interesse verlieren und dein Account geht unter.

Tausch dich mit der TikTok-Community aus

Folge anderen Accounts auf TikTok, schau dir die Clips anderer Nutzer an, kommentier sie und verteil fleißig Likes auf TikTok. Du kannst so noch mehr Leute auf dein Profil aufmerksam machen und neue Follower dazugewinnen. Du drehst ein neues Video? Dann hol dir Unterstützung von einem anderen TikTok-User, ein cooles TikTok-Duett kann die Reichweite deiner Clips erhöhen.

Mach bei TikTok-Challenges mit

Halte auf deiner Für-dich-Seite und der Entdecken-Seite Ausschau nach aktuellen Trends, neuen Challenges, angesagten Songs und beliebten Hashtags. Hier findest du Ideen für dein nächstes Video. Wenn du bei einem Trend oder einer verrückten TikTok-Challenge mitmachst, die gerade durch die Decke geht, steigen die Chance, dass du einen Platz auf der Für-dich-Seite ergatterst und ein Follower-Push ist dir sicher.

Bleib du selbst

Denk dran: Deine Persönlichkeit ist dein TikTok-Erfolgsgeheimnis! Du musst dich für Likes und Follower nicht verstellen, denn natürlich Videos kommen bei den anderen Usern am besten an. Um deinen Account auf TikTok bekannter zu machen, solltest du nicht nur virale Trends mitmachen, sondern auch einzigartigen Content posten. Was kannst du besonders gut? Hast du ein geheimes Talent? Teil deine Ideen mit der Community, mit originellen Clips kannst du auffallen und aus der Post-Masse herausstechen.