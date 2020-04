TikTok: 2 Milliarden Downloads

2 Milliarden Downloads – so oft wurde TikTok weltweit schon runtergeladen. Krass, das muss man erst mal sacken lassen. Die App TikTok hat damit eine Download-Marke erreicht, die vor ihr nur sehr wenige Apps durchbrochen haben. Facebook, Instagram, WhatsApp und der Messenger-App ist das bereits gelungen. TikTok ist somit die erste App mit 2 Milliarden Downloads, die nicht von Facebook kommt. Ein ganz besonderer Rekord, den die Analytics-Plattform Sensor Tower in einem Blog-Beitrag verkündet hat! Hinter der angesagten Hype-App steckt das chinesische Unternehmen ByteDance. In den letzten Monaten hat TikTok in den App-Stores ordentlich Gas gegeben und viele neue User dazugewonnen. TikTok ist somit aktuell die beliebteste App der Welt und schwimmt auf einer riesigen Erfolgswelle.

Kurze Videos, großer Fun-Faktor

Nicht nur Normalos haben die App, die gerade die Download-Charts anführt, für sich entdeckt, auch jede Menge Stars sind auf TikTok vertreten. Mehr noch: Die App hat dank ihres Erfolgs ganz eigene TikTok Stars wie Leoobalys oder Charli D'Amelio hervorgebracht. Das Drehen & Bearbeiten von kurzen Videos und Scrollen durch die „For You Page“ macht vielen TikTok-Usern unglaublich viel Spaß und vertreibt safe Langeweile.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!