TikTok investiert Millionenbetrag in Lern-Content

Sie bringen dich zum Staunen, Lachen und Tanzen – die Videos auf TikTok sind kreativ, ausgefallen, mitreißend und lustig. Auf der Plattform findest du verrückte TikTok-Challenges, krasse Lifehacks und noch viel mehr. Diese bunte Mischung an Inhalten soll TikToks Lern-Programm #LernenMitTikTok noch weiter ausbauen und vergrößern. Um das möglich zu machen, steckt die Kurzvideo-Plattform eine stolze Summe in das langfristig angelegte Programm. Allein in Deutschland werden rund 4,5 Millionen für die Förderung von Lerninhalten eingesetzt, weltweit sind es sogar 13 Millionen Euro.

Plattform holt sich Unterstützung von Creator

Die Lerninhalte sind breit aufgestellt, sodass jeder davon profitieren kann. Egal ob Lifehacks, neue Rezept-Ideen, Motivationstipps oder medizinisches Fachwissen, #LernenMitTikTok soll Entertainment und Lernen verbinden. Dass Lernen Spaß machen kann, zeigen schon jetzt TikTok Creators wie @dein_sprachcoach, @herranwalt oder @doc.felix mit ihren kurzen, informativen und unterhaltsamen Videos.

Bis Ende Juni können Creators zusätzlich an der #TeileDeinWissen-Challenge teilnehmen, gefragt sind interessante Videos zu den Themen Körper und Fitness, Beruf und Karriere, Gesundheit und Allgemeinwissen.

