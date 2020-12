Charli & Dixie D’Amelio verbreiten gute Nachrichten

Was sie anfassen, wird fast automatisch zu Gold! Social-Media-Queen Charli D’Amelio schaffte es erst kürzlich als erste Person überhaupt auf 100 Millionen TikTok-Follower. Gemeinsam mit ihrer Schwester Dixie D’Amelio gibt sie zudem auf ihrem YouTube-Kanal intime Einblicke in ihr Familienleben und begeistert damit ein Millionenpublikum. Jetzt haben die erfolgreichen Schwestern etwas Neues an Land gezogen: Sie haben für die Modemarke „Hollister” T-Shirts entworfen! Auf den Oberteilen im XXL-Look verbreiteten die beiden zudem gute Botschaften. Während auf der Rückseite von Charlis Hemd der Spruch „Ein positiver Geist findet in allem eine Gelegenheit” steht, entschied sich Dixie auf ihrem Shirt für den Satz: „Feel Good Gang”.

Charli D’Amelio: Ihr Buch gibt’s obendrauf!

Charli verkündete aktuell stolz: „Die Feiertage können stressig und überwältigend sein, deshalb wollten wir etwas entwerfen, das Teenagern das Gefühl gibt, sich wohl zu fühlen und positiv zu bleiben.” Auch Schwester Dixie stimmte zu und schrieb auf Instagram: „Ich liebe eine gute Nachricht zum Wohlfühlen, deshalb wollte ich dieses superweiche T-Shirt kreieren, um eine positive Stimmung zu verbreiten, besonders während der Feiertagen." Besonders tolle News für alle Fans der TikTok-Stars: Zusätzlich zu den neuen T-Shirts ist seit 2. Dezember auch Charlis neues Buch „Essentially Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real“ erwerben.

