Charli D’Amelio: YouTube-Channel mit ihrer Family!

Charli und Dixie D'Amelio sind Social Media-Stars

Obwohl Charli D'Amelio erst im Juni 2019 ihr erstes Video auf TikTok postete, führt sie schon jetzt die Top Ten der TikTok-Stars mit den meisten Followern an! Und auch ihre Schwester Dixie ist ein Mega-Star auf der Plattform. Zusammen haben die beiden auch in der Content Creator-WG "Hype House" gewohnt, bevor sie im Mai diesen Jahres ausgezogen sind. Das tat ihrem Fame aber keinen Abbruch. Die Clips der Girls haben nach wie vor Millionen von Likes und auch auf Instagram häufen sich die Follower. Doch damit nicht genug. Charli und Dixie D'Amelio haben jetzt sogar ihre eigene Makeup-Linie rausgebracht. Außerdem wird spekuliert, ob eine Reality-Serie über die D'Amelios geplant sein könnte. Jetzt kommt die Power-Family mit einem neuen Projekt um die Ecke...

Charli D'Amelio: Alle Infos zu ihrem neuen YouTube-Kanal

"Die D'Amelios", das sind Mama Heidi, Papa Marc und die beiden Töchter Charli und Dixie. Und: Die vier haben ein ganz besonderes Verhältnis. Sie supportet sich gegenseitig wo es geht und feiert alle Erfolge gemeinsam. Kein Wunder also, dass sie auch gerne zusammen Projekte starten. Jetzt haben die D'Amelios einen Family-YouTube-Channel gelauncht. In ihrem ersten Video spricht die Familie über ihren Fame, über Mobbing und natürlich über TikTok. Und Charli schlägt auch ernste Töne an: "Wenn man viele Follower hat, dann sehen dich diese nicht mehr als Person, sondern als Objekt, das man beschimpfen, mobben und tyrannisieren darf", sagt sie im Video. Noch mehr private Einblicke wird es jetzt regelmäßig auf dem Familien-Channel der D'Amelios geben. Wir sind gespannt.

