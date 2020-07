Ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Stadtpark: TikTok-Videos kann man wirklich überall drehen. Aber was wäre, wenn es eine extra Villa gebe, in der man mit den coolsten TikToker*innen wohnt und den ganzen Tag zusammen kreativen Content produziert? Ha, die gibt es schon. Und nicht nur eine: Hier erfährst du alles, was du über Hype House, Sway House und Co. wissen musst.