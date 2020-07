Alter & Sternzeichen von Noah Beck

Noah Beck ist am 4. Mai 2001 in Arizona geborgen und somit 19 Jahre alt (Stand: 07.07.2020). Sein Sternzeichen ist der Stier, zu seinen Eigenschaften gehören Ehrgeiz, Fürsorglichkeit und Leidenschaft.

Noah Beck: Das ist seine Familie

Viel weiß man noch nicht über die Kindheit von Noah Beck. Der Amerikaner ist in Utah zur High School gegangen und hat danach an der University of Portland studiert. Der TikTok-Star hat noch zwei Schwestern Tatum (tatum_beck) und Haley Beck. Seine Familie ist ihm jedoch extrem wichtig. Zu einem Bild mit seiner Fam schrieb er mal: "Familie geht über alles!"

So tickt Noah Beck privat

In einem anderen TikTok hat Noah Beck verraten, dass er eigentlich nie auf Partys geht, sondern lieber zu Hause chillt und Netflix guckt. Warum? Er raucht und trinkt nicht, außerdem findet er auch Girls unattraktiv, die rauchen und trinken. Ein sehr gesunder Lifestyle!

Noah Beck wollte als Verkäufer arbeiten

In einem TikTok hat Noah Beck verraten, dass er sich mal bei der amerikanischen Supermarktkette "Target" beworben hat. Den Job hat er jedoch nicht bekommen. Zum Glück – jetzt hat er mehr Zeit für TikToks.

Noah liebt Fußball und Sport

Sport ist die große Leidenschaft von Noah Beck. Der TikTok-Star hat lange sowohl an der High School, als auch an der Universität professionell Fußball gespielt. In einem Interview mit der Universität of Portland hat er verraten, dass er früher als Jugendlicher fast jede Sportart einmal ausprobiert hat.

Freunde von Noah Beck

Noah Beck hat viele Freunde, darunter auch einige TikTok-Stars! Zu seinen zwei besten Buddys gehören vor allem Bryce Hall (@brycehall) und Blake Gray (@blakegray). Aber auch mit Quintin (@qgriggs) und Josh Richards (@joshrichards) hat er bereits TikToks gedreht.

Noah Beck: Mitglied im Sway House?

Vielen Fans ist bereits aufgefallen, dass Noah Beck viele Freunde aus dem Sway House hat. Einige Fans spekulieren schon länger, ob Noah Beck ein neues Mitglied des Sway House wird. Bryce Hall hat sogar schon Fan-Kommentare geliket, die in diese Richtung gehen. Die Zeichen stehen also gut!

Hat Noah Beck eine Freundin?

Bisher ist noch bekannt, ob sich Noah Beck in einer festen Beziehung befindet, deshalb ist er sehr wahrscheinlich Single. Unter eines seiner Bilder schrieb er mal: "Liebe zukünftige Ehefrau, können wir in einem Haus in LA wohnen?" Wie es aussieht, hat er sich in die Stadt verliebt!

Worauf achtet Noah Beck bei Mädchen zuerst?

In einem TikTok hat Noah Beck mal Fragen zum Thema Girls beantwortet. Dort hat er verraten, dass er bei einem Mädchen zuerst auf die Augen und Zähne achtet. Außerdem mag er Girls die wenig Make-Up tragen und steht drauf, wenn Frauen intelligent sind.

Noah Beck modelt auch

Bei diesem Grinsen kann man nur dahinschmelzen! Deshalb ist es nur mehr als logisch, dass wir Noah in Zukunft auch öfter als Model zu sehen bekommen. Seine Instagram-Fotos sind jedenfalls schon sehr vielversprechend!

