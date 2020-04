Alter, Herkunft und Co. von TikToker Josh Richards

Momentan wohnt der TikTok-Star in Los Angeles. Eigentlich kommt er aber aus Ontario, Kanada, wo er am 31. Januar 2002 geboren wurde. Heißt Josh Richards ist jetzt 18 Jahre alt. Außerdem hat er eine Schwester namens Olivia und einen Bruder namens Willie, die beide jünger sind als er.

Lange vor TikTok: Seit 2010 nutzt er Social Media

Josh Richards wollte schon immer Musiker und Schauspieler werden, weshalb er 2010 begann eigenen Content zu posten und ziemlich schnell eine große Follower-Zahl sammelte. 2017 unterzeichnete er seinen ersten Vertrag mit einem Manager, jetzt gehört er zu TalentX Entertainment, eine Firma, die junge Influencer wie den TikTok-Star managet.

Er gehört zur TikTok-Gang "Sway House"

Durch seinen Vertrag mit TalentX Entertainment kam er zur TikToker-Grupper "Sway House". Mit den andere sechs Jungs (Josh Richards, Bryce Hall, Anthony Reeves, Jaden Hossler, Griffin Johnson, Kio Cyr, Nick Bean)

lebt er jetzt in einer Villa, um täglich neue Ideen und Conten für Social Media zu kreieren.

TikTok-Kollegin Nessa Barrett ist seine Freundin

Seit 2019 ist klar, dass sich die beiden TikTok-Stars daten. Immer wieder posten Josh und Nessa süße Couple-Pics oder gemeinsame Videos.

Mit TikToker Chase Hudson (Lil Huddy) gab's richtig Stress

Weil er seiner Freundin ein Dick-Pic geschickt haben soll, obwohl er damals mit TikTok-Queen Charli D'Amelio zusammen war, ist Josh Richards richtig sauer auf Lil Huddy. Und genau deshalb ließ er sich etwas ganz Besonderes als Rache einfallen...

Josh Richards veröffentlicht Penis-Disstrack gegen Lil Huddy

Mit seinem Buddy Bryce drehte der TikTok-Star ein Disstrack-Video mit dem Titel "Still Softish" (immer noch schlaff) gegen Chase Hudson. Darin wirft er ihm nochmal vor, dass es natürlich nicht klargeht, dass er seine Freundin Nessa Barrett anbaggern wollte. Außerdem macht er sich über seinen schlaffen, kleinen Penis lustig.

Dazu kommt sogar noch Diss-Merch

Dass Lil Huddy sich eindeutig mit dem Falschen angelegt hatte, sollte ihm spätestens klargeworden sein, als Josh Richards auch noch einen Online-Shop eröffnete. In dem kann nun jeder Hoodies und Sweat Pants mit dem "Stiil Softish"-Schriftzug kaufen. Autsch!

Neben TikTok ist Josh Richards auch auf YouTube, Instagram und Co. groß

Selbstverständlich nutzt der TikToker nicht nur diese Plattform, um seine Musik, Dance- und Comedy-Videos und weiteren Content zu teilen. Hier findest du Josh Richards auf Social Media:

TikTok: @joshrichards

Snapchat: @joshrichardzz

Twitter: @JoshRichards

YouTube: Josh Richards

Er will Unternehmer werden

In einem Interview erklärte TikTok-Star Josh Richards: "Seit ich ein Kind war, hatte ich immer kleine Unternehmen. Dann habe ich beschlossen, Social Media zu nutzen. Und das ist richtig cool, weil jetzt kann ich meine Follower-Zahl wiederum nutzen, um ein richtiges Unternehmen aufzubauen."

Durch TikTok-Fame setzt Josh Richards sich für die Umwelt ein

In diesem Jahr nahm Josh Richards an der Consumer Electronics Show in Las Vegas teil und arbeitete mit Stan Bharti, Alex Mashinsky und Brock Pierce zusammen. Sie stellten ihren Fans die Aufgabe, Videos zu drehen, um zu zeigen, wie sie die Umwelt schützen. Die drei Gewinner bekamen dann 5.000 Euro von ihnen, um an ihren Projekten zu arbeiten.

Abstimmen