BRAVO-Otto-Wahl 2020

Seit 1957 wird der goldene BRAVO-Otto jährlich vergeben – und zwar von euch! Ihr entscheidet, welcher eurer Lieblings-Stars den begehrten Award am Ende des Votings überreicht bekommt. Im vergangenen Jahr konnten sich Cardi B, der "Riverdale"-Cast, Billie Eilish, BLACKPINK, Wincent Weiss, Little Mix, Loredana, Apache 207 und Katja Krasavice über den knapp 30 Zentimeter großen Indianer freuen. In den Jahren zuvor haben Superstars wie Justin Bieber (26), Selena Gomez (28), One Direction, Britney Spears (38), Eminem (47) oder Michael Jackson (50 †) abgeräumt! Und jetzt ist es wieder so weit: In den Kategorien „YouTube/Social Media, „Serie/Film“, „Band/Duo“, „Hip-Hop national“, „Hip-Hop international“, „Sänger/in national“, "Sänger/in international“, "K-Pop" und "Newcomer/in/Breakthrough" kannst du ab sofort zeigen, dass dein Favorit die krassesten Supporter hinter sich hat, und ihm so den größten Community-Award Deutschlands sichern!

So funktioniert die BRAVO-Otto-Wahl 2020

In jeder Kategorie gibt es neun Nominierte, für die ihr abstimmen könnt. Neu in diesem Jahr: Ihr könnt sooft für eure Lieblinge abstimmen, wie ihr möchtet. Also, klick dich am besten gleich rein und stimm bis zum 13. Dezember 2020 sooft es geht für deinen Star oder deine Lieblings-Serie ab! Die Sieger der BRAVO Otto-Wahl 2020 werden in Ausgabe 2, die am 6. Januar 2020 erscheint, bekanntgegeben!

