Dixie D'Amelio ist die große Schwester von Charli D'Amelio

Um genau zu sein ist Dixie drei Jahre älter, als ihre berühmte Schwester, die seit kurzem die neue Nummer 1 mit den meisten Followern auf TikTok. Keine Frage: Es geht um Charli D'Amelio, die bald vielleicht sogar ihre eigene TV-Show bekommt. Die beiden trennen jedoch nicht nur drei Jahre Altersunterschied, sondern auch 20 Millionen Follower! Dixie D'Amelio versammelt auf ihrem Account stolze 20 Millionen Abonnenten und bei Schwester Charli sind es bereits 40 Millionen. Sonst gibt es jedoch nichts, was die beiden Schwestern trennen kann. Sie sind wie beste Freundinnen, sehen super ähnlich aus und sind beide in Norwalk, Connecticut aufgewachsen.

Dixie D'Amelio: Alter, Geburtstag, Sternzeichen

Dixie D'Amelio ist am 12. August 2001 geboren und heute somit 18 Jahre alt (wird 19). Ihr Sternzeichen ist Löwe, was ziemlich gut zu ihr passt! Der TikTok-Star ist nämlich extrem ehrgeizig. Ihr größter Traum: Irgendwann eine eigene Firma in einem Hochhaus in New York besitzen, das nennen wir zielstrebig! Wenn ihr wissen wollt, welche Eigenschaften das Sternzeichen Löwe sonst noch hat, dann klickt hier.

Dixie D'Amelio wohnt im Hype House

Das "Hype House" ist für TikTok-Stars wie "Team Ten" für YouTuber. Dixie wohnt dort zusammen mit ihrer Schwester Charli. Es könnte jedoch sein, dass die beiden das Hype House bald verlassen, schließlich hat sich Charli D'Amelio gerade von Lil Huddy getrennt.

Dixie D'Amelio modelt

Ihr Vater hat auf seinem Instagram-Account verraten, dass Dixie ihren ersten bezahlten Modeljob im Januar 2018 hatte. Seit dem hat sie schon mit Modemarken wie Ralph Lauren zusammengearbeitet. Auch Mama Heidi hat in ihrer Jugend bereits gemodelt.

Dixie D'Amelio ist auch Schauspielerin

Ähnlich wie ihre Schwester hat auch Dixie bereits ihre ersten Schritte in Richtung Hollywood-Karriere gemacht. Sie wird in einer neuen Serie namens "Attaway General" mitspielen, die auf Brat TV in Amerika ausgestrahlt werden soll. In der Serie geht es um Jugendliche, die in einem Krankenhaus aushelfen. Auch TikTok-Stars Lauren Kettering und Gabby Morrison werden darin zu sehen sein. Wann die Serie startet und ob sie auch in Deutschland zu sehen sein wird, ist bisher unbekannt.

Die ganze Familie D'Amelio ist berühmt!

Seit Januar 2020 ist die ganze Familie D'Amelio bei "United Talent Agency" (UTA) unter Vertrag – wirklich alle! Dixie, Charli, und ihre Eltern Marc (@marc.damelio) und Heidi (heididamelio). In einem Interview hat Dixie über die Zusammenarbeit in der Talent-Agentur verraten: "Es ist sehr lustig. Es haben sich ziemlich coole Möglichkeiten eröffnet, wir sind sehr froh, dass wir alle mit ihnen zusammenarbeiten können." Wir sind gespannt, was uns bald erwartet!

Dixie D'Amelio war früher BMX-Fahrerin

Sport war schon immer eine große Leidenschaft von Dixie D'Amelio. Der TikTok-Star hat früher an der Schule Leichtathletik gemacht und ist privat auch BMX-Rad gefahren. Dabei ist sie sogar mal auf dem 5. Platz der Nation in ihrer Altersklasse gelandet.

Das hasst Dixie D'Amelio

Es gibt eine Sache, die Dixie D'Amelio über alles hasst: Wenn jemand mit offenem Mund kaut! Die Geräusche dabei machen den TikTok-Star verrückt und sie merkt es sofort. Außerdem findet sie es komisch, wenn Menschen mit Socken schlafen.

Dixie hat jetzt auch einen eigenen YouTube-Channel

Seit kurzer Zeit hat Dixie D'Amelio auch einen YouTube-Kanal. Ihr erstes Video ist ein Twitter Q&A in dem sie Fan-Fragen beantwortet. Dort hat sie unter anderem auch verraten, dass sie wieder mit dem Singen anfangen will. Vielleicht ist der TikTok-Star also bald auch noch als Sängerin mit eigener Musik am Start – wer weiß? 🙈

Die Lieblingsfilme des TikTok-Stars

Dixie D'Amelio hat zwei Lieblingsfilme, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die Komödie "Ein Kater macht Theater" und der Science-Fiction-Klassiker "Krieg der Welten". Fun Fact: In beiden Filmen spielt Dakota Fanning mit, sieht ganz so aus, als würde sie die Hollywood-Schauspielerin feiern!

