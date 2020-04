Addison Rae: "David Dobrik ist so sexy!"

YouTube -Star David Dobrik hat eine neue Freundin: TikTok-Star Addison Rae ! Die beiden sind seit neuestem total dicke Kumpels – doch Fans vermuten, dass zwischen den beiden Webstars weitaus mehr läuft, als nur Freundschaft. Der Grund: Addison Rae hängt derzeit verdächtig oft mit David ab und ist beinahe schon Teil seiner " Vlog Squad ". Die beiden posteten selbst in der Corona-Quarantäne gemeinsam TikToks und Fans finden: "Da funkt's!" Als Addison dann auch noch schrieb "David Dobrik ist so sexy" lieferte sie einen weiteren Grund, die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen! Addison Rae wurde bisher immer nachgesagt, sie wäre verknallt in Sway House-Mitglied Bryce Hall. Doch in einem Interview verriet sie. "Gerade sind wir nur Freunde!" Hmm, also wäre ja Platz für David … 😏 Hier mal ein bisschen Hintergrundinformationen zu Davids bisherigem Beziehungsstatus …

David Dobrik: Neue Freundin?

Bis vor zwei Jahren waren David Dobrik und Liza Koshy das perfekte YouTuber-Paar! Nach der Trennung von Liza musste David sich immer wieder anhören, dass er heimlich seine BFF und Assistentin Natalie Mariduena datet. Die beiden kennen sich seit der High School, zogen gemeinsam nach Los Angeles und bauten sich eine Karriere auf. Goals! Aber scheinbar war da nie mehr, als Freundschaft. Egal, wie oft David die Liebes-Gerüchte dementierte, die Story wurde zum totalen Running Gag seiner Fans und in der Clique. Mittlerweile kann man Davids YouTube-Videos entnehmen, dass eher etwas zwischen Natalie und Davids Kumpel Todd Smith läuft.

Sind David Dobrik und Addison Rae zusammen?

Jetzt ist die große Frage: Ist Natalies und Todds Liebe auch auf David und Addison übergesprungen? David Dobriks Freunde scheinen von der TikTok-Maus jedenfalls auch ganz begeistert zu sein. Angeblich soll Addison Rae jetzt sogar auch beim selben Management unter Vertrag sein! Was meinst du? Sind Addison und David ein süßes Paar?

