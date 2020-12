Diese YouTuber waren mal zusammen! 🙈

Im Juli 2019 sorgten Tana Mongeau und Jake Paul mit ihrer Hochzeit in Las Vegas für Aufsehen. Nur wenige Monate nach ihrem Kennenlernen heirateten die beiden und Fans konnten für 50$ in einem Livestream die Hochzeit übers Internet verfolgen. Danach gaben Jake Paul und Tana Mongeau zu, dass diese Hochzeit jedoch gar nicht rechtlich bindend war. Sechs Monate später war dann auch schon wieder Schluss, die beiden blieben aber beste Freunde. Auf Instagram schrieb Tana Mongeau: "Ich werde Jake und alles, was wir getan haben, immer lieben."