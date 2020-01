Concrafter & Jule

Luca aka Concrafter ist am 1. Juni 2018 mit seiner Freundin Jule zusammengekommen. Am 10. Dezember 2019 verkündete er die Trennung in einem super emotionalen Statement auf Instagram. Der Grund: "Es war eine unfassbar schöne Zeit, allerdings ist uns beiden in den letzten Wochen bzw. Monaten aufgefallen, dass uns die gemeinsame Zeit nicht mehr so glücklich macht, wie sie es sollte... von daher haben wir beide vor einigen Tagen zusammen beschlossen, dass es vorerst das Beste ist, wenn wir getrennte Wege gehen. Jule und ich sind noch immer extrem gute Freunde und haben täglich Kontakt, wir telefonieren viel und auch unsere Familien verstehen sich gut. Jule war immer für mich da, als es mir schlecht ging, ich im privaten Umfeld Schicksalsschläge erleiden musste, oder wenn ich einfach jemanden zum Reden brauchte... und das wird sie auch weiterhin sein."