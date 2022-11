Shirin David & Chris Manazidis

Künstlerin Shirin David und Chris Manazidis von BULLSHITTV waren eines der YouTube-Paare aus der ersten Generation. Doch lange hielt ihre Liebe nicht. Schließlich bestätigte auch die Blondine nach einigen Spekulationen das Beziehungs-Ende via YouTube. Über das YouTube-Video war Chris nicht erfreut. "Ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen unangebracht und respektlos!" schimpfte damals der heutige Kandidat bei Promi Big Brother (August 2019). "Aber jeder so, wie er Bock hat. Das, was ich vertrete, kann ich von anderen Leuten nicht erwarten", erkannte er. "Aber ich besitze so viel Anstand und Respekt, dass ich sage 'Leute, die ganze Zeit herumzubohren, es geht niemanden etwas an außer Shirin und mich'.", verriet der Vlogger damals im YouNow-Stream.