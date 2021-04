Dixie D'Amelios krasse Reaktion auf Noah Becks "Ich liebe dich"

Dixie D'Amelio und Noah Beck: Wer sagte zuerst "ich liebe dich"?

Noah Beck und Dixie D'Amelio sind zum absoluten TikTok-Traumpaar mutiert. Die beiden TikTok-Stars teilen mit den Fans viele Eindrücke ihrer Beziehung und auch wir müssen zugeben, dass wir davon nicht genug bekommen können! Die beiden sind so ehrlich und unbeschwert verliebt ineinander, was ihre Liebe extrem glaubhaft macht. Ihre Beziehung bestätigten Noah Beck und Dixie D'Amelio mit einem ziemlich heißen Kuss in ihrem Musikvideo zu "Be Happy". Jetzt war Noah im Podcast "2 Chix" zu Gast und hat verraten, wie er Dixie zum ersten Mal "ich liebe dich" gesagt hat und wie krass die Reaktion von seiner Freundin darauf war …

So sagte Noah Beck "ich liebe dich"

Das erste "ich liebe dich" ist immer etwas Besonderes, aber auch super überfordernd! Noah Beck gestand Dixie D'Amelio genau bei diesem Videodreh zu "Be Happy" zum ersten Mal seine Liebe und es war sehr spontan! Die TikTok-Stars wurden gefilmt während im Hintergrund Musik lief und eine unangenehme Stille entstand, plötzlich sagte Dixie: "du hasst mich wortwörtlich" und Noah antwortete "stop, ich liebe dich wortwörtlich". Dieser Moment überraschte beide Stars enorm. Dixie D'Amelio erklärte im Podcast dann ihre Reaktion: "Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, dass es ein absolutes Versehen war, deshalb habe ich es nicht auch gesagt, weil ich wirklich dachte, dass er mich hasst."

So krass reagierte Dixie D'Amelio auf Noahs "ich liebe dich"

Also fragte sie ihn, ob er das wirklich erst meinte und er antwortete nur: "Ja, jedes Wort davon, aber ich wollte eigentlich nicht, dass es auf diese Weise rauskommt." Trotzdem sagte Dixie lange nichts. Wir fühlen das total, manchmal überraschen einen Aussagen so sehr, dass man nicht weiß, wie man reagieren soll. "Du hast für ungefähr 45 Minuten nichts mehr gesagt", erzählt Noah weiter, "Erst als sie gesagt haben, dass ich abgedreht bin und ich meinte 'ok, dann gehe ich jetzt nach Hause' bist du zu mir gekommen und hast gesagt 'ich liebe dich auch'." Bei dieser Story bekommt man direkt Gänsehaut und sie beweist, dass es überhaupt nicht schlimm ist, mal überfordert zu sein oder spontan mit seinen Gefühlen rauszurücken – traut euch. 🥰

