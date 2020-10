Auf YouTube verkündet Noah Beck Liebe zu Dixie D'Amelio

Spätestens nach dem heißen Kuss von Noah Beck und Dixie D'Amelio in ihrem Musikvideo zu "Be Happy", fühlten sich alle Fans, die zuvor eine Liebesbeziehung zwischen den TikTok-Stars vermutet hatten, endlich bestätigt. Doch trotzdem hieß es von beiden nach wie vor, sie würden sich nicht daten, sondern seien nur Freunde. Ein YouTube-Video ihres Kumpels Thomas Petrou ändert jetzt aber alles. Darin tapezierte er nicht nur Dixies Zimmer mit Nacktbildern von Noah Beck, sondern verriet noch mehr. Denn er zeigt ein Video auf seinem Handy, in dem Noah zugibt: “Ich date Dixie D'Amelio. Sie ist großartig, ein tolles Mädchen. Ich habe so viel Spaß mit ihr und freue mich auf unsere Zukunft!"

Das sagt Dixie D'Amelio zur Beziehung

Neben ihrer Schwester Charli gehört auch Dixie D'Amelio zu den beliebtesten und reichsten TikTok-Stars der Welt. Nun scheint ihr Leben wirklich perfekt, denn sie hat auch noch einen süßen Boyfriend an ihrer Seite. Und nachdem Noah Becks Geständnis im Video zu sehen ist, ließ es sich die 19-Jährige nicht nehmen, auch etwas zu ihrem Relationship-Status zu sagen: "Okay, als das Video von Noah entstanden ist, haben wir uns eigentlich noch nicht offiziell gedatet. Aber jetzt tun wir es." Aaaw, süß! Wir freuen uns für das neue TikTok-Couple und wünschen ihnen nur das Beste!

