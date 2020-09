TikTok führt strengere Regeln ein

TikTok setzt ein Zeichen für Body Positivity

Hater haben im Netz oft leichtes Spiel, mit nur wenigen Klicks können sie verletzende Kommentare posten oder fiese Pics und Videos hochladen. Auf den Social Media-Plattformen kann daraus schnell ein Shitstorm entstehen, Cybermobbing kann nicht nur Stars treffen. Auch TikTok ist sich der Gefahr von Body Shaming & Co. bewusst und möchte seine User vor solchem negativen Content schützen: „In unserer Gesellschaft stellen Gewichtsstigma und Body Shaming individuelle und kulturelle Herausforderungen dar, und wir wissen, dass das Internet, wenn es nicht kontrolliert wird, solche Probleme verschlimmern kann. Deshalb arbeiten wir daran, unsere Community vor verletzendem Content und Verhalten zu schützen und gleichzeitig ein Umfeld, das offen und body-positive ist, zu unterstützen.“

Schärfere Regeln für Diät-Anzeigen auf TikTok

Um Body Positivity in der App zu fördern, hat TikTok nun in einem Blog-Post seine neuen Richtlinien für Werbeanzeigen zum Thema Diät und Gewichtsverlust in einem Blog-Post mit der Öffentlichkeit geteilt. Anzeigen, die Mittel zum Abnehmen oder Fasten-Apps promoten, werden verboten. Anzeigen, die ein verletzendes oder negatives Körperbild vermitteln, sollen stärker kontrolliert und eingeschränkt werden. TikTok hat zudem neue Richtlinien eingeführt und eine Partnerschaft mit der National Eating Disorder Association (NEDA) verkündet. Vor einigen Wochen hatte TikTok eine weitere harte Maßnahme getroffen und bestimmte Videos verboten.

