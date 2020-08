Krasses Wachstum: TikTok verrät zum ersten Mal Userzahlen

Verbot der App? TikTok reicht Klage ein

TikTok hat eine riesige Community, US-Präsident Donald Trump und seine Regierung sind allerdings keine Fans von der Video-App. Trump hat Sicherheitsbedenken und droht mit einem Verbot der chinesischen App. Aus diesem Grund hat die amerikanische Regierung eine Verordnung veranlasst, die US-Bürger nach dem Ablauf einer Frist von 45 Tagen Geschäfte mit TikTok verbietet. Mitte August folgte dann eine weitere Verordnung und eine neue Frist für TikTok. Dem App-Entwickler ByteDance wurde für den Verkauf des US-Geschäfts eine Frist von 90 Tagen eingeräumt. Doch TikTok wehrt sich und hat am Montag eine Klage gegen Donald Trump eingereicht.

Wie viele User hat TikTok? App gibt Einblick in Nutzerzahlen

In der Klage stellt TikTok nicht nur die Vorgehensweise der US-Regierung in Frage und kritisiert ihr Handeln, ByteDance verrät auch die Userzahlen der App – eine Premiere! Die Zahlen zeigen eine heftige Steigerung in Bezug auf die weltweiten und amerikanischen Nutzer. Im Januar 2018 hatte laut CNBC TikTok über 54 Millionen aktive monatliche User auf der ganzen Welt, im Dezember 2019 waren es schon über 507 Millionen User. Aktuell (Juli 2020) gibt es sogar über 689 Millionen TikTok-Nutzer weltweit! Zum Vergleich die Zahlen in den USA: Im Januar 2018 nutzten über 11 Millionen User die App, im Juni 2020 bestand die US-TikTok-Community aus über 91 Millionen monatlichen Usern.

