Addison Rae & Dixie D‘Amelio: ER war ihr erster Crush auf TikTok 

Addison Rae & Dixie D’Amelio: Ganz private Einblicke

Addison Rae und Dixie D‘Amelio zählen zu den erfolgreichsten TikTokern überhaupt und verdienen beide mehrere Millionen im Jahr. Dafür teilen sie ihr Leben aber auch fleißig mit ihren Followern und gewähren immer wieder tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Addison packte gerade erst mit ihrer Mutter Sheri Nicole in ihrem Podcast „Mama Knows Best“ über Beziehungen und Dating aus und Dixie launchte gemeinsam mit ihrer Schwester, TikTok-Queen Charli D'Amelio, Mama Heidi und Papa Marc einen YouTube-Channel über ihr Familienleben.

Addison Rae & Dixie D‘Amelios waren in Troy Zarba verknallt

Auf ihrem eigenen Kanal brachte Dixie außerdem ein neues Format heraus: Die „Early Late Show“ – in der sie nun keine Geringere als Addison zu Gast hatte. Gemeinsam plauderten die beiden aus dem Nähkästchen und entdeckten eine lustige Gemeinsamkeit: Sie schwärmten für denselben Influencer! „Gibt es jemanden, in den du auf TikTok verknallt warst, bevor du berühmt wurdest?“, hakte Dixie bei ihrem Gast nach und lieferte ihre Antwort gleich mit: „Bei mir war’s Troy Zarba.“ Unter Lachen kreischte Addison: „Ich wollte gerade genau das sagen: Troy! Ich war auf jeden Fall verknallt in ihn, als ich auf dem College war. Ich erinnere mich noch, wie ich durch sein Profil scrollte, weil er damals super groß war.“

Mittlerweile haben die beiden ihren einstigen Schwarm in Sachen Followern längst überholt – und natürlich auch schon persönlich getroffen. Gelaufen sei aber nie was, betonte Addison. „Heute sind wir alle gute Freunde“, so die 19-Jährige.

