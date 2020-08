TikTok-Stars feiern wilde Partys trotz Corona

Riesige Partys mit einer großen Menschenmenge sind aufgrund der aktuellen Corona-Krise nicht nur in den USA verboten, denn noch immer soll und muss die Verbreitung des Virus gestoppt werden. Von diesem wichtigen Verbot scheinen die TikTok-Stars Bryce Hall und Blake Gray allerdings wenig zu halten, sie machten in den letzten Wochen mit fetten Partys Schlagzeilen. In ihrer gemieteten Villa in den Hollywood Hills schmissen die beiden am 8. August eine Party. Nur wenige Tage feierte Bryce seinen 21. Geburtstag mit über 100 Gästen, von Sicherheitsabstand oder Masken keine Spur! Ihr unverantwortliches Verhalten könnte jetzt krasse Folgen haben und sie hinter Gitter bringen.

Stadt Los Angeles erstattet Anzeige gegen Bryce Hall und Blake Gray

Nachdem sowohl das Sway Hose als auch das Hype House als Location für Corona-Partys herhalten mussten, wurden bereits harte Strafen diskutiert. Bryce Hall wurde kurze Zeit später tatsächlich der Strom abgestellt, jetzt geht die Stadt Los Angeles sogar noch weiter. Gray und Hall kassieren wegen ihren verbotenen Partys eine Anklage! Wenn sie verurteilt werden, könnten die Web-Stars für ein Jahr im Gefängnis landen, noch dazu droht den TIkTok-Stars Bryce Hall und Blake Gray eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 2.000 US-Dollar (ca. 1.700 €).

