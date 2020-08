Blake Gray: Alter, Geburtstag, Sternzeichen

Blake Gray ist am 9. Januar 2001 in Houston, Texas, geboren und somit 19 Jahre alt (Stand 12.08.2020). Sein Sternzeichen ist Steinbock, zu seinen Eigenschaften zählen also Zielstrebigkeit und Ehrgeiz. Psssst 🤫 Zum Sternzeichen Steinbock passen übrigens am besten Girls und Boys, deren Sternzeichen Waage oder Jungfrau ist!

Wie groß ist Blake Gray?

Über TikTok lässt sich die Größe ja immer schwer abschätzen. Wir haben sie jedoch für dich herausgefunden: Blake Gray ist 6 Feet groß, das entspricht 1,82 m.

Blake Gray wurde gemobbt

Krass! In einem YouTube-Video erzählte Blake, dass er in der Schule so sehr gemobbt wurde, dass er nicht mehr hingehen wollte. Social Media half ihm durch die schwere Zeit. "Ich kann dort zeigen, wer ich bin. Ich kann ich selbst sein.", sagte er.

Blake Gray liebt Ballsportarten

Blake Gray liebt Sport. Besonders Ballsportarten haben es dem TikTok-Star angetan: Er spielt seit fünf Jahren Fußball und seit 11 Jahren Baseball. Außerdem liebt er es mit seinen Kumpels eine Runde Basketball oder Golf zu zocken.

Blake Gray hat Depressionen

Blake Gray ist vor allem für seine fröhliche, offene und lebensfrohe Art bekannt. Aber in ihm drinnen sieht es nicht immer so aus. Er hatte immer wieder mit depressiven Episoden zu kämpfen. Blake findet es wichtig, über psychische Erkrankungen zu sprechen und seinen Fans Mut zu machen: "Wenn du unter Depressionen leidest, möchte ich dich nur wissen lassen, dass du das durchstehen kannst. Ich habe es überstanden. Wenn ich es durchgestanden habe, bedeutet das, dass du es auch durchstehen kannst."

Hat Blake Gray Tattoos?

Wie viele andere Stars, hat auch Blake Gray Tattoos. Einen Blitz auf dem Mittelfinger und ein Schwert auf dem Oberarm. Was Blakes Tattoos bedeuten, ist leider nicht bekannt.

Hat Blake Gray eine Freundin?

Die Frage aller Fragen: Ist Blake Gray Single? Nachdem er Miss Teen America Olivia Occhigrossi gedatet hat, wurde es um das Liebesleben von Blake ruhiger. In einem Interview von Juli 2020 sagte er, dass er Single ist, auf Twitter verkündete er dann, dass er sich einen Tinder-Account angelegt habe. Wir wünschen ihm viel Glück für die Partnersuche! 😍

just made a tinder... hopefully it works🤞🏻 — Blake Gray (@BlakeGray) July 4, 2020

Ist Blake Gray Mitglied im Sway House?

Jep. Im Juni 2020 hat Sway House-Mitglied Bryce Hall ein Video auf seinem YouTube-Kanal gepostet, in dem er verrät, dass Blake das neue Sway House-Mitglied ist. Seitdem drehen die Sway-Boys gemeinsam TikToks, hängen in ihrer Villa ab und machen zusammen Sport.

Blake Gray: Sie ist seine Heldin

Ja, auch Superstars haben Vorbilder. In einem Interview sagte Blake Gray, dass seine Mum Courtney seine Heldin und seine größte Inspiration ist! Süß!! Und auch zu seinem großen Bruder Austin hat Blake ein gute Verhältnis.

Blake Gray arbeitet auch als Model

Bei der Größe, dem sweeten Lächeln und dem Hammer-Body wundert uns das gar nicht: Blake wurde von einem kleinen Klamottenladen als Model entdeckt und ist seitdem bei der Modelagentur Next Models unter Vertrag. Er lief sogar schon auf der Fashionweek in Mailand.

