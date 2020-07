Bryce Hall: Alter, Geburtstag, Sternzeichen

Bryce Hall ist am 14. August 1999 in Maryland geboren und somit 20 Jahre alt (Stand: 17. Juli 2020). Sein Sternzeichen ist Löwe, zu seinen Eigenschaften zählen also: Stolz, Stärke und Mut. Besonders gut passen übrigens die Sternzeichen Waage und Skorpion zum Löwen!

Bryce Hall wohnt im Sway House

Im Januar diesen Jahres wurde die TikTok-WG "Sway House" in Los Angeles gegründet. Zusammen mit Anthony Reeves, Griffin Johnson Kio Cyr, Blake Gray, Jaden Hossler und Josh Richards zog Bryce Hall in eine Villa im Stadtteil Bel Air ein und produziert seitdem jeden Tag coolen Content für seine Fans. Nach einer Drogen-Verhaftung haben Jaden und Josh das Sway-House jedoch verlassen. Dafür kam Noah Beck neu dazu, mit dem sich Bryce Hall aber auch super versteht. Die Sway-Boys haben eine mega Fanbase. Allein die Villa hat 1,6 Millionen Abonnenten auf Instagram (Stand: 17.07.2020). Die einzelnen Boys teilweise noch weitaus mehr. Doch der Fame hat auch negative Seiten. Das Sway House (wie übrigens auch das Hype House) musste sogar letztens wegen Fan-Belästigung umziehen.

Hat Bryce Hall eine Freundin?

Bryce Halls Ex-Liebelei ist auch ein TikTok-Star. Letztes Jahr datete er nämlich noch Addison Rae, die sogar zu den Top 10 der TikTok-Stars mit den meisten Followern gehört. Doch kurze Zeit später verkündeten sie, dass es besser sei, wenn sie erstmal nur Freunde bleiben. Seitdem spekulieren Fans jedoch immer wieder, ob es ein Liebes-Comeback der TikTok-Stars geben könnte. Bestätigt haben die beiden das jedoch (noch) nicht. Also Ladies, Bryce ist noch zu haben. 😉

Hat Bryce Hall ein Haustier?

Wie süß! Bryce Hall hat einen Hund, der Cici heißt. "Lasst uns mal kurz bewundern, wie süß Cici ist", schrieb er auf Twitter und postete Fos der Hündin dazu. Jaa, echt zum knuddeln!

let's just admire how cute cici is for a sec pic.twitter.com/ih7WvTcoZF — bryce (@YUCKBRYCE) May 10, 2017

Wie groß ist Bryce Hall?

Über TikTok lässt sich die Größe ja immer schwer abschätzen. Wir haben sie jedoch für dich herausgefunden: Bryce Hall ist 5 Feet und 11 Inches groß, das entspricht 1,80 Metern.

Bryce Hall wurde verhaftet

Die TikTok-Superstars Bryce Hall und Jaden Hossler wurden im Mai weges eines Drogenskandals verhaftet. Bryce wurde wegen Besitz von Marihuana und mit einer Kaution von 5.000 Dollar festgenommen. Bei Jaden Hossler wurden sowohl Marihuana als auch Halluzinogene gefunden. Seine Kaution fiel mit 11.500 Dollar dementsprechend höher aus. Beide Superstars wurden nur kurze Zeit später wieder freigelassen. Auf Twitter trendete unter den Fans sogar eine Zeit lang der Hashtag #FreeSway.

Bryce Hall hat schon einen Entzug hinter sich

Kurz nachdem Bryce und Sway House-Kollege Jaden wegen Drogenbesitzes verhaftet wurden, kündigte Bryce an, dass er einen Entzug machen wolle. "Die Verhaftung hat mich wachgerüttelt", sagte der TikTok-Star in einem Video. Für Bryce war der Aufenthalt hinter Gittern eine gute Gelegenheit, um nachzudenken, jetzt ist er nüchtern und sagt: "Ich bin so klar im Kopf und kann mich jetzt voll und ganz auf meine neuen Projekte konzentrieren."

Bryce Hall hat einen YouTube-Kanal

Bryce Hall ist nicht nur ein erfolgreicher TikTok-Star und Instagrammer, sondern er hat seit 2015 auch seinen eigenen YouTube-Channel. Über zwei Millionen Abonnenten hat er auf der Video-Plattform (Stand: 17.07.2020). Seine Fans feiern ihn vor allem für seine witzigen Videos rund um TikTok, das Sway House und für seine lustigen Pranks.

Bryce Hall hat Stress mit Chase Hudson

Sway House gegen Hype House, oder besser gesagt: Bryce gegen Chase (aka Lil Huddy). Bryce hat zusammen mit Josh Richards einen Disstrack gegen Lil Huddy geschrieben, weil dieser angeblich etwas mit Josh's Ex-Freundin Nessa Barrett gehabt hätte. Lil Huddy zeigte sich davon aber unbeeindruckt.

Bryce Hall hat seine eigene Mode-Linie

Mittlerweile hat schon fast jeder größere TikTok-Star Merch-Artikel. Doch Bryce hat sogar seinen eigenen Onlineshop. Seine Marke heißt PARTY ANIMAL und beschreibt wohl den früheren Lifestyle von Bryce ganz gut. Unter anderem gibt es T-Shirt und Hoodies von Bryce zu kaufen.

