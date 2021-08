Sternzeichen-Eigenschaften: Löwe

23. JULI BIS 23. AUGUST Stolz, Stärke, Überlegenheit und Mut sind die Gaben, die dir für deine Herrschaft mitgegeben wurden. Dein unerschütterliches Selbstbewusstsein ist einschüchternd und faszinierend zugleich. In dir steckt die*der geborene Anführer*in und dein strahlendes Auftreten verschafft dir eine Menge Bewunderer. Es sorgt dafür, dass du vermutlich im Beruf eher als Chef*in Karriere machen wirst. Du schmeißt die besten Partys weit und breit und es gibt niemanden, der nicht gern eingeladen wäre. Du setzt dich aber auch für die Schwächeren ein und kämpfst für deine Ideale. Deine Gutmütigkeit und dein großes Herz machen dich zu einem überaus liebenswerten Menschen. Als Zeichen des Elements Feuer sind Löwen super impulsiv, was dazu führt, dass du dir oft Ziele setzt, die so hoch sind, dass man sie kaum erfüllen kann. Solche Situationen machen dich rasend, aber sobald dir wieder etwas geglückt ist und du die verdiente Anerkennung erhältst, ist das vergessen.