Sternzeichen-Eigenschaften: Fische

20. FEBRUAR BIS 20. MÄRZ Unglaublich verträumt und scheinbar in deiner eigenen Welt lebend verkörperst du etwas Mystisches und Geheimnisvolles. Deine stärksten Eigenschaften sind Mitgefühl, Gutmütigkeit und Spiritualität. Mit deiner heiteren, friedvollen Art eckst du nirgendwo an und bist überall ein gern gesehener Gast. Für dich gibt es keine festen Grenzen, sie verwischen förmlich, was es für dich oft schwer macht, zwischen Realität und Traum zu unterscheiden. Wenn du dich stark genug auf die Person vor dir konzentrierst, kannst du ihre Gedanken und Gefühle erahnen und dich ohne viele Worte mit ihr verständigen. Diese Gabe hast du vielleicht schon bei deiner besten Freund*innen bemerkt, darum teste es doch mal bei einem Menschen, den du nicht so gut kennst, und du wirst staunen!