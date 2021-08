Sternzeichen-Eigenschaften: Wassermann

21. JANUAR BIS 19. FEBRUAR Egal ob Zeichnen oder Schreiben - Kreativität ist wohl die stärkste Eigenschaft, die in dir steckt! In deiner Kunst kannst du dich verwirklichen und deinen Träumereien nachgehen. Es gibt für dich nichts Schöneres, als dich mit der Natur zu umgeben und sie auf deinem kleinen Skizzenblock festzuhalten. Dicht gefolgt wird die Kreativität von einer scheinbar selbstverständlichen Unabhängigkeit. Dein Ideenreichtum kennt keine Grenzen und führt so manches Mal zu geistigen Höhenflügen. Du willst die Welt verbessern und steckst dein ganzes Herzblut hinein. Viele lassen sich von deinen fantastischen Einfällen mitreißen, weil du ein großes Überzeugungstalent besitzt und mit Kameradschaftlichkeit und Großzügigkeit bei Freund*innen sowie Fremden punktest. Du wirst dich später mal ehrenamtlich engagieren oder vielleicht sogar in die Politik gehen. Außerdem bist du sehr tolerant, es sei denn, du gerätst an Menschen, die sich mit Durchschnittlichem zufriedengeben. Dafür hast du einfach kein Verständnis.