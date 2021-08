Sternzeichen-Eigenschaften: Jungfrau

24. AUGUST BIS 23. SEPTEMBER Verantwortungsbewusstsein, Geduld und vor allem Ordentlichkeit – das sind die Eigenschaften, die Jungfrauen zugesprochen wurden. Du brauchst in allen Dingen ein System, darum liebst du es "To-Do-Listen" zu schreiben oder auch deine Kleidung nach Farben zu ordnen. Du siehst überall Verbesserungsmöglichkeiten und willst sie am liebsten direkt umsetzen. Deine Intelligenz und praktisches Denken hilft dir, immer eine Lösung zu finden. Darum stehst du deinen Freund*innen auch immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie deine Hilfe benötigen. Mit Einsatz, Fleiß und einem gut durchdachten Plan fällt es dir nicht schwer, alles zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Dein Sternzeichen gehört dem Element Erde an. Es bedeutet, dass du ein bemerkenswert sanfter Mensch bist, der sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt und niemals unüberlegt handelt. Das bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich. Es zählen für dich nur Fakten und dein Verstand. Gefühle sind für dich nicht vertrauenswürdig. Darum kann es passieren, dass du oft voreingenommen bist und dich nur schwer vom Gegenteil überzeugen lässt.