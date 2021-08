Sternzeichen-Eigenschaften: Waage

24. SEPTEMBER BIS 23. OKTOBER Die stärkste deiner Eigenschaften ist die Ausgeglichenheit. Du bist besonders diplomatisch und strebst mehr als jedes andere Sternzeichen nach Harmonie und Gerechtigkeit. Dein Element ist Luft. Du bist also ein aufgeweckter Mensch, der gern in Gesellschaft ist. Deine offene, charmante Art kommt bei allen gut an. Daher hast du meist einen großen Freundeskreis, den du mit lustigen Geschichten aus deinem Leben unterhältst. Wegen deines ausgeprägten Instinktes, dich selbst zu schützen, gehst du Konflikten am liebsten aus dem Weg. Sonst würde deine innere Balance aus dem Gleichgewicht geraten. Ebenfalls gut ausgeprägt ist dein Gefühl für alles Schöne sowie deine Schwäche, eine Menge Geld auszugeben! Besonders in Klamotten, Essen und Reisen kannst du ein Vermögen investieren. Mit deinem Charme verzauberst du alle in nur wenigen Sekunden und kommst so mit Leichtigkeit an dein Ziel.