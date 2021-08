Sternzeichen-Eigenschaften: Skorpion

24. OKTOBER BIS 22. NOVEMBER Du bist unglaublich tiefgründig und geheimnisvoll! Kein anderes Sternzeichen hat so widersprüchliche Eigenschaften mit auf den Weg bekommen wie der Skorpion. Unabhängig und besitzergreifend, sensibel und willensstark, mutig und ängstlich - alles in einer Person! Das mag dich selbst oft verwirren, aber deine Vielseitigkeit kann dir auch von großem Nutzen sein. Sie hilft dir, dich in andere Personen hineinzuversetzen und mitzufühlen. Da du ein Wasserzeichen bist, zeigt dir dein Unterbewusstsein auch meist immer den richtigen Weg und eine Lösung für nahezu jedes Problem. Leider fällt es dir manchmal schwer, auf dein Bauchgefühl zu hören, da du Angst hast, einen Fehler zu machen. Dabei hast die Gabe, einen scheinbar verlorenen Kampf noch in einen Sieg umzuwandeln! Alles, was du dafür tun musst, ist in dich hineinzuhorchen.