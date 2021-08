Sternzeichen-Eigenschaften: Schütze

23. NOVEMBER BIS 21. DEZEMEBER Wow! In Schützen steckt ein*e wahre*r Abenteurer*in. Du wurdest bei deiner Geburt mit reichlich Fantasie und Spiritualität bedacht. Dein Freiheitsdrang ist so groß, dass es dich nur selten lange an einer Stelle hält. Du willst entdecken und erforschen, immer wieder Neues kennenlernen und dabei eine Menge Erfahrungen sammeln. Vermutlich wirst du dein Leben lang viel reisen. Spaß und Vergnügen stehen für dich dabei an erster Stelle und an Spontaneität fehlt es dir auch nicht! Deine Sorglosigkeit ist auf der einen Seite ansteckend und bewundernswert, andererseits aber auch problematisch. Dir bleibt keine Zeit, Menschen, die du triffst, richtig kennenzulernen. Deshalb hast du zwar viele, aber meist nur oberflächliche Freundschaften. Nimm dir ruhig mal Zeit, näher auf jemanden einzugehen, bevor du in das nächste Abenteuer stürzt. Du wirst staunen, wie interessant es ist, einen Menschen mit all seinen Facetten zu erforschen und dabei auch sich selbst neu zu entdecken!