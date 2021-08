Sternzeichen-Eigenschaften: Krebs

22. JUNI BIS 22. JULI Krebse sind sehr sensibel und unsicher, was sie aber mit viel Charme und Freundlichkeit locker überspielen – es sei denn, sie haben einen schlechten Tag. Krebse gehören zu dem Element Wasser an. Das bedeutet, du wurdest mit großem Mitgefühl ausgestattet und bist total emotional. Das lässt dich immer wieder ein Wechselbad der Gefühle durchleben. Mal bist du so gut gelaunt, dass du die ganze Welt umarmen möchtest, und im nächsten Moment fällst du in ein tiefes dunkles Loch. Deine größte Gabe ist deine Intuition. Du hast einen siebten Sinn, der dir sofort sagt, wie sich dein Gegenüber fühlt. Du strahlst ein aus tiefster Seele kommendes Verständnis aus. Darum kommen viele zu dir, wenn sie Probleme haben. Sie vertrauen dir und fühlen sich verstanden, weil du ein*e fantastische*r Zuhörer*in bist.