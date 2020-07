Bryce Hall und Jaden Hossler: Drogenskandal um die TikTok-Stars

Im "Sway House" wohnen die coolsten TikTok-Stars unter einem Dach und produzieren jeden Tag gemeinsam coolen Content für ihre Fans. Doch kürzlich legte sich ein Schatten über die Villa. Die TikTok-Superstars und Hausbewohner Bryce Hall und Jaden Hossler wurden wegen Drogenbesitzes verhaftet. Bei Bryce wurde Marihuana gefunden, bei Jaden waren es sogar Marihuana und Halluzinogene (psychoaktive Drogen). Beide Superstars mussten eine Kaution zahlen und wurden kurze Zeit später wieder freigelassen. Kurz nach der Drogen-Verhaftung verließ Jaden das Sway House. Und Bryce? Der hat sein Mindset grundlegend verändert.

TikTok-Star Bryce Hall möchte Vorbild sein

In einem YouTube-Interview erzählt Bryce Hall, dass nach der Verhaftung ein Umdenken bei ihm stattgefunden hätte. "Die Verhaftung hat mich wachgerüttelt", sagt der TikTok-Star in einem Video. Für Bryce war der Aufenthalt hinter Gittern eine gute Gelegenheit, um nachzudenken und er ist zu der Erkenntnis gekommen: "Ich will nicht wie mein Vater enden." Das war der ausschlaggebende Grund für ihn nüchtern zu werden. "Ich bin so klar im Kopf und kann mich jetzt voll und ganz auf meine neuen Projekte konzentrieren", fügt Bryce hinzu. Er arbeite an einer eigenen Marke. Wir sind gespannt! "Wenn ihr das Video anschaut", sagt Bryce am Ende des Videos an die Zuschauer gerichtet, "tut nicht was ich getan habe". Bryce Hall hat aus seinen Fehlern gelernt und wir freuen uns auf seine neuen Projekte!

