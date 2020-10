Bryce Hall: Stress mit TikTok-Stars wegen Corona-Party

Harte Anschuldigungen von Bryce Hall. Der TikTok-Star scheint ganz schön wütend zu sein, denn er behauptet jetzt in einem amerikanischen Interview mit "ET", dass Influencer Lügner seien. Ganz unschuldig ist er dabei nicht. Eine kurze Zeit stand im Raum, ob die TikTok-Stars Bryce Hall und Blake Gray ins Gefängnis müssen. Der Grund: Bryce feierte seinen 21. Geburtstag mit über hundert Gästen – ohne Masken & ohne Sicherheitsabstände. Damit hat er klar gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Die Stadt Los Angeles hat Anzeige erstattet. In einem Interview gesteht der TikTok-Star : "Ich bereue diese Party zutiefst. Ich habe nicht mit so vielen Menschen gerechnet. Ich will nicht zu sehr in die Details gehen, aber ja, das war die größte Schei*e, die ich in meiner Karriere gebaut habe." Trotzdem gibt es eine Sache, die TikTok-Star Bryce Hall besonders nervt …

Bryce Hall: "Die sind alle Lügner!"

Nach diesem Vorfall haben sich nämlich viele Influencer und TikTok-Stars gegen Bryce Hall ausgesprochen. Das geht Bryce mächtig gegen den Strich. "Die Influencer, die auch alle auf Partys gehen, zeigen mit dem Finger auf mich?", fragt er zynisch im Interview, "Was mich extrem nervt, sind diese Influencer, die mich beschimpfen und fragen, warum ich denn feiern gehe, keine Maske trage und auf Social Distancing verzichte – all dieser Bullshit, dabei machen sie es alle selbst nicht!" Seiner Meinung nach, sollte man nur predigen, was man auch selbst lebt. "Die sind alle Lügner. All diese Menschen sind Lügner und ich hasse das. Trotzdem bereue ich diese Party." Sieht aus, als wäre er ganz schön enttäuscht von einigen seiner TikTok-Kollegen …

