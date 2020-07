Addison Rae & Bryce Hall: Nur gute Freunde?

SIE gehört zum Hype House, ER zum Sway House – beide zählen zu den beliebtesten und erfolgreichsten Influencern der Welt. Kein Wunder, dass Addison Rae und Bryce Hall für ihre Fans DAS absolute TikTok-Traumpaar sind! Nachdem sie im vergangenen Jahr kurzzeitig dateten betonten beide zuletzt immer wieder, nur „richtig gute Freunde“ zu sein. Das sieht auf den neuesten Aufnahmen allerdings anders aus!

Addison Rae & Bryce Hall halten Händchen

Bereits seit einigen Wochen sind die Fans davon überzeugt, dass wieder mehr zwischen den TikTokern läuft. Am Donnerstag wurden Addison und Bryce dann Händchen haltend in Los Angeles gesichtet! Zusammen warteten sie in der Schlange vor einem Restaurant, der 20-Jährige streichelte seiner Begleitung immer wieder liebevoll über den Kopf. Wenig später postete Addison sogar selbst einen Clip auf TikTok, der die beiden tanzend zusammen im Whirlpool zeigt. In den Kommentaren überschlugen sich die Fans vor Begeisterung. Sie sind sich sicher: BRADDISON feiert ein Liebescomeback!

