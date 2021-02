Die „TikTok“-Stars Charli und Dixie D'Amelio haben aktuell genau 158 Millionen Follower – man darf sie also zurecht als Social-Media-Superstars bezeichnen! Die von anderen Superstars auch gefeiert werden! Was aber nicht heißt, dass die beiden über allem erhaben sind: Auch sie haben Idole und auch sie rasten aus, wenn sie so einem Idol begegnen. So geschehen bei diesem bestimmten Star … 😉 Was verdienen die „TikTok“-Stars eigentlich so? Wir haben es uns in einer Galerie mal angeschaut!

TikTok: Soviel verdienen die Stars

Bei diesem Star rasteten Charli und Dixie D'Amelio komplett aus!

Die beiden Schwestern waren offensichtlich supernervös bei einem Interview mit dem "YouTube"-Star David Dobrik. Obwohl sich die drei schon vorher mal getroffen haben, waren Charli und Dixie „scheiße nervös“, als sie den YouTuber trafen, so Dobrik selbst! Im Interview mit Dobrik bekamen die beiden zu Beginn kaum ein Wort raus! In einem späteren FaceTime zwischen den dreien Social-Media-Superstars, gab Dixie zu: „Wir sind beide einfach ausgerastet. Wir haben dich ja schon mal gesehen, aber trotzdem. Du bist halt einfach David Dobrik.“

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Bei ihrem ersten Treffen ist Dixie innerlich durchgedreht, wie sie später zugab: „Ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich hab fast den Verstand verloren. Ich bin durchgedreht!“ Die beiden hätten fast eine Panikattacke auf dem Klo gehabt, wie sie selbst witzelten. Richtige Fangirls, die beiden. Das macht sie doch noch sympathischer, oder?!

Warum lieben Charli und Dixie D'Amelio ihr Idol so?

Schwer zu glauben, aber selbst so krasse „TikTok“-Stars wie Charli und Dixie D'Amelio haben ihre eigenen Idole, denen sie treu folgen. Im Fall der beiden Schwestern ist das David Dobrik. „Wir sind mit dir aufgewachsen“, so Charli, „ich habe dich jeden Tag vor der Schule geschaut. Ich habe alle deine Vlogs gesehen.“ Wow, sie ist ein richtiger Fan! 😊 Dobrik war davon sehr gerührt und konnte es selbst kaum glauben. Die beiden Schwestern sind am Ende aller Tage eben immer noch Menschen und Fans, wie jede*r andere auch! Du willst noch mehr über Charli wissen? Wir haben 10 Fakten über den „TikTok“-Star gesammelt!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->