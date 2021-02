Charli D’Amelio feiert ihren nächsten Erfolg

Mit 108,3 Millionen hat Charli D’Amelio die meisten Follower auf TikTok. Weil sie auch die Erste ist, die 100 Millionen Follower auf der Plattform geknackt hat, wurde dem TikTok-Star sogar vorgeworfen, dass sie sich Follower gekauft hätte! Sie kann einen Erfolg nach dem anderen feiern und schafft es dieses Jahr sogar auf die TIME100 Next 2021-Liste, auf der Leute landen, die bereit dafür sind Geschichte zu schreiben. Charli ist mit ihren 16 Jahren außerdem die jüngste Person auf der diesjährigen Liste. Nicht nur ihre Fans, sondern auch ein Superstar gratulierten der jungen TikTokerin zu diesem Erfolg!

Jennifer Lopez ist ein riesen Fan von Charli D’Amelio

Früher war es der größte Traum von Charli D’Amelio (hier findest du 10 Fakten über den TikTok-Star) einmal mit Jennifer Lopez zu tanzen und sie hat sich sogar einen ganz genauen Plan gemacht, wie sie ihr Ziel erreichen kann. Letztes Jahr beim Super Bowl ging der Traum des TikTok-Stars in Erfüllung und sie tanzte Backstage mit JLo! Im September arbeitete sie dann nochmal bei einem Projekt mit Jennifer Lopez zusammen. Charli hat damals wahrscheinlich einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, denn die Sängerin schwärmt von dem TikTok-Star: "Ich habe diesen Funken bei ihr gesehen, den du als Performer und Entertainer brauchst, um ein Publikum anzuziehen. Wenn sie tanzt, dann wollen die Leute so wie sie sein und ihre Authentizität kann sie durch den Bildschirm transportieren. Charli ist einer der größten Teenie-Stars und nicht nur, weil sie auf TikTok tanzt, sondern weil sie am besten darin ist!" Über so ein dickes Lob von ihrem Idol hat sich Charli bestimmt mega gefreut!

