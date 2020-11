Charli D’Amelio beschwert sich über ihre Follower-Anzahl

Sie gilt als TikTok-Königin – und thront mit fast 100 Millionen Followern über Social-Media-Stars wie Addison Rae. Doch die 16-Jährige muss sich nun heftiger Kritik stellen! Am Montag veröffentlichte sie auf YouTube ein neues Video mit ihrer Familie, das für einen echten Shitstorm sorgte. Charli hat innerhalb von 24 Stunden rund 1 Million Anhänger verloren, weil sie im Video als beleidigend, verwöhnt und undankbar rüberkam. Im Clip, der den Titel „Dinner With the D'Amelios” trägt, verhöhnte sie nicht nur den persönlichen Chefkoch der Familie, sondern beschwerte sich auch über die Anzahl ihrer Follower! In einer Szene jammerte die 16-Jährige, dass sie nicht schnell genug auf die magische Zahl von 100 Millionen Anhängern kommt. Für die Fans ein absolutes No-Go! Sie bestraften den TikTok-Star, der am Mittwoch noch 99,5 Millionen und mittlerweile nur noch 98,5 Millionen Menschen folgen (Stand: 19. November).

Charli D’Amelio: Ist ihre TikTok-Karriere vorbei?

Schwester Dixie, die ebenfalls Teil des Videos war, meldete sich bereits auf TikTok und versuchte, halbherzig die Wogen zu glätten: „Wartet vielleicht eine Sekunde und macht euch ein Bild von der ganzen Geschichte. Ich bin so dankbar für all die Möglichkeiten, die ich hatte – und möchte daher niemals als respektlos angesehen werden.” Charli schluchzte dagegen am Donnerstagabend in einem Instagram-Live-Video und zeigte sich reumütig über den Verlust von 1 Million Follower. Sie überlegte deshalb sogar, die Social-Media-Plattform zu verlassen!

