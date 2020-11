Dixie D’Amelio und Noah Beck: Ist ihre Liebe echt?

Seit dem 26. September sind Dixie D’Amelio und Noah Beck ein Paar. Schon Monate zuvor brodelte die Gerüchteküche heftig, nachdem die TikTok-Stars immer mehr Zeit miteinander verbrachten und gemeinsame Videos drehten. Was als Freundschaft anfing, entwickelte sich offenbar zur großen Liebe. Im Musikvideo zum Remix von Dixies Single „Be Happy“ gab es sogar einen heißen Kuss zwischen den beiden! Gedreht wurde das Video Ende August. Laut Noah war dies ihr erster gemeinsamer Kuss. Wie süß! Am 6. Oktober bestätigte Noah dann endlich die Beziehung mit Dixie in einem YouTube-Video – und brachte damit die Fans des Pärchens zum Ausrasten! Nun wird jedoch gemunkelt, dass die Turtelei nur gespielt sein könnte. Das behauptet zumindest Alex Cooper in dem beliebten Podcast „BFFs”.

James Charles verteidigt Dixie und Noah auf TikTok

Im Podcast plauderte er ganz offen aus dem Nähkästchen und sagte: „Ich kann zu Noah Beck einfach nichts sagen, weil ich so viele Dinge über ihn und seine Freundin höre. Ich mag es einfach nicht, wenn Leute eine Beziehung fürs Internet vortäuschen. Das ist extrem nervig!” Krasser Vorwurf, auf den sogar Dixie und Noah höchstpersönlich reagierten! In einem TikTok-Video zeigten sich die beiden gemeinsam im Bett, während Beck unter anderem eine Stofftier-Kuh seiner Freunden in den Händen hielt. Und sogar YouTube-Star James Charles mischte sich ein! Sein Kommentar? „Neben all den Beziehungen, die fürs Internet gefaked sind, ist die von Noah und Dixie definitiv echt.”

Falls ihr Noah Beck einen tollen Preis überreichen wollt, stimmt unbedingt hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020, Deutschlands größtem Community-Award, für Noah ab!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->