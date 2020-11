Noah Beck: Zieht er seine Fans ab?

Er ist mächtig unter Beschuss! TikTok-Schnuckel Noah Beck machte erst kürzlich mit seiner Beziehung zu Social-Media-Queen Charli D’Amelio Schlagzeilen. Als Mitglied des berühmt-berüchtigten „Sway House” schaffte er es innerhalb kürzester Zeit 18,6 Millionen TikTok- und 6,2 Millionen Instagram-Followern. Doch nun sorgte er für Stirnrunzeln bei seinen Fans. Der Grund? Noah verlangt für ein TikTok-Duett sage und schreibe 10.000 US-Dollar, was in etwa 8.500 Euro sind.

Noah Beck: Seine Fans sind enttäuscht!

Die Fans des TikTok-Stars zeigten sich enttäuscht von ihrem Held, der erst kürzlich offenbarte, dass er mithilfe von Masken-Spenden gegen das Coronavirus an Schulen kämpfen will. Doch nun schlug ihm eine Welle der Kritik entgegen! Auf Twitter schrieb ein Fan beispielsweise: „Ich kritisiere dich nicht, aber ich finde es etwas unfair, dass du den Menschen 10.000 Dollar für ein einfaches Duett in Rechnung stellst, die dich immer unterstützen und an dich geglaubt haben.“

Auch auf Instagram stieß Noahs Preisvorstellung auf jede Menge Kritik! Sogar ein treuer Fans gab zu: „Ich mag ihn, aber nicht so sehr.” Andere wiesen darauf hin, wie hoch die Summe ist, wobei ein Social-Media-Nutzer zugab, dass 10.000 Dollar „mehr ist, als mein Vater verdient”.

