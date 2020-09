Charli D’Amelio macht Millionen dank TikTok

Eine große Fangemeinschaft auf TikTok bringt nicht nur viele Likes und Kommentare, so ein Erfolg kann sich auch finanziell richtig lohnen. Charli D’Amelio, Addison Rae, Loren Gray & Co machen‘s vor, die TikTok-Stars verdienen richtig viel Kohle. Wer auf Social Media-Plattformen wie TikTok gut ankommt, bekommt früher oder später attraktive Angebot von verschiedenen Partnern und darf sich zum Beispiel über bezahlte Werbepartnerschaften freuen. Charli D’Amelio hat unter anderem schon in einem Super Bowl Werbespot mitgespielt, zusammen mit Dixie hat Charli eine eigene Make-Up-Linie rausgebracht. Die Größe der Followerschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. Haben die Schwestern nachgeholfen und sich Fake-Follower zugelegt?

Vater von Charli und Dixie D’Amelio soll Follower gekauft haben

Charli D’Amelio hat auf TikTok über 87 Millionen Fans, ihrer Schwester Dixie folgen aktuell 38 Millionen User (Stand: 16.09.20). Beide konnten in den letzten Monaten super viele neue Follower dazugewinnen. Das findet ein User sehr verdächtig, er hat seine angebliche Theorie anonym mit dem Meinungschannel Spicy Opinions auf TikTok geteilt. Dieser Nutzer behauptet, dass Marc D’Amelio, der Vater von Charli und Dixie, Follower gekauft haben soll, um bei einer kommenden Wahl mehr Wähler für sich gewinnen zu können. Ziemlich abgedreht! Dixie hat die Behauptung mit den Worten „lol was“ kommentiert, Charli hat sich noch nicht dazu geäußert.

