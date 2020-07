Charli und Dixie D’Amelio: Eigene Make-Up-Linie!

Charli und Dixie D'Amelio: Mehr als nur TikTok-Stars

Trotz ihres jungen Alters von 16 und 18 Jahren sind die Schwestern Charli und Dixie D'Amelio schon krass im Entertainment-Business vertreten. Ihre TikTok-Videos haben nicht nur jedes Mal Millionen von Klicks, sie besitzen auch ihren eigenen Merch-Shop, Charli D'Amelio verdient pro gesponsertem Social-Media-Post bis zu 100.000 Dollar (ca. 88.000 Euro), und die D'Amelio Family plant nun sogar eine Reality-TV-Show! Die beiden Girls sind also dabei ihr Imperium auszubauen und nicht nur noch auf der Plattform TikTok aktiv zu sein. Nun haben die ehemaligen "Hype House"-Mitglieder ihr nächstes Projekt angekündigt: nämlich ihre eigene Make-Up-Linie! "Wir sind so happy die News endlich mit euch teilen zu dürfen", so Charli.

Big News von Charli und Dixie D’Amelio: Sie bringen eigene Make-Up-Linie auf den Markt!

Charli und Dixie D'Amelio überraschen ihre Fans mit der Neuigkeit, dass sie in Zusammenarbeit mit der Beauty-Marke Morphe ihre eigene Make-Up-Linie auf den Markt bringen werden. Der Promo-Video-Clip auf Instagram sprüht nur so vor positiven und girly-haften happy vibes. 💕 "Morphe2" ist der Name ihrer eigenen Linie und der ganze Stolz der beiden Social-Media-Queens. "Endlich können wir dieses Projekt öffentlich machen. Wir haben uns schon so lange darauf gefreut, diese News mit euch zu teilen. Es hat so viel Spaß gemacht, zusammen mit meiner Schwester und dem Team an den Produkten zu arbeiten. Ich hoffe, ihr werdet die Make-Up-Produkte genau so sehr lieben, wie wir es tun!", so Dixie via Insta. Ab dem 30. Juli 2020 werden diese auf dem Markt erhältlich sein und die Fanbase der TikTok-Stars Charli und Dixie D'Amelio, kann auf große Shopping-Tour gehen. 🛍

